Назван топ-3 подмосковных округов по обработке земель от борщевика

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В Московской области продолжается активная борьба с распространением борщевика. На текущий момент против опасного сорняка уже удалось обработать примерно 20 процентов территории региона. Активнее всего работа ведется в Клину, а также в Можайском и Волоколамском округах.

В Московской области 11 июля стартовал третий этап обработки территорий от борщевика. По данным на 18 июля, уже обработано 3789,14 гектара площади. Обработка будет продолжена до 13 августа.

В текущем году комплексные работы по обработке земель от борщевика проходят в 46 городских округах Подмосковья. Работы выполняются двенадцатью подрядными организациями и четырнадцатью муниципальными бюджетными учреждениями. Обработка осуществляется на территориях, которые находятся в муниципальной и региональной собственности, передает «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что борьбу с борщевиком более чем на 13 тысячах участков в Московской области ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья».