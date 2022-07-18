Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван топ-3 подмосковных округов по обработке земель от борщевика

Ирина Игнатенко
Общество
Назван топ-3 подмосковных округов по обработке земель от борщевика
Фото: Вечерняя Москва

В Московской области продолжается активная борьба с распространением борщевика. На текущий момент против опасного сорняка уже удалось обработать примерно 20 процентов территории региона. Активнее всего работа ведется в Клину, а также в Можайском и Волоколамском округах.

В Московской области 11 июля стартовал третий этап обработки территорий от борщевика. По данным на 18 июля, уже обработано 3789,14 гектара площади. Обработка будет продолжена до 13 августа.

В текущем году комплексные работы по обработке земель от борщевика проходят в 46 городских округах Подмосковья. Работы выполняются двенадцатью подрядными организациями и четырнадцатью муниципальными бюджетными учреждениями. Обработка осуществляется на территориях, которые находятся в муниципальной и региональной собственности, передает «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что борьбу с борщевиком более чем на 13 тысячах участков в Московской области ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья».

Подмосковье Борщевик Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте