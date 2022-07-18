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Священник рассказал, какую роль сыграл Сергий Радонежский в истории

Ирина Игнатенко
Общество
Священник рассказал, какую роль сыграл Сергий Радонежский в истории
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сергий Радонежский существенно повлиял на историю нашего отечества. Об этом рассказал священник, клирик Александро-Невского храма в Балашихе Дмитрий Огнев.

— Сергий Радонежский, помимо личных подвигов, созидатель наших земель. История XIV века, как и предыдущих веков, была не простой. Междоусобица: Московский князь воевал с Рязанским, Рязанский – с Владимирским. Сергий Радонежский же примерял князей, ходил пешком из Москвы в Рязань и, таким образом, призывал к единению, — рассказал Огнев в комментарии «Радио 1».

Кроме того, он воспитал целое поколение учеников, многие из которых были причислены к лику святых, например, Савва Сторожевский и Андрей Рублев.

Огнев напомнил, что Сергий Радонежский умер в 1392 году и спустя 30 лет был причислен к лику святых.

Ранее сообщалось, что торжества по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского прошли в Троице-Сергиевой лавре 17-18 июля. Праздничные богослужения возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «360».

До этого туристам назвали главные достопримечательности Сергиева Посада.

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