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Эксперт объяснил, кто будет регулировать стоимость поездок в такси

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, кто будет регулировать стоимость поездок в такси
Фото: Pexels

Общественная палата предложила регулировать тарифы такси и отказаться от «шашечек» на борту. Об этом сообщается в отзыве на законопроект о такси, принятый в первом чтении.

Минимальные тарифы предлагается устанавливать в регионах самостоятельно. Этот вопрос поднимался с 2015 года, и до сих пор решение до конца не найдено. В число нововведений могут войти разрешение наделить регионы полномочиями устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона и другое.

Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как могут быть оформлены машины такси и как будут сохраняться привилегии на дорогах для автомобилей без «шашечек».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Радует то, что Общественная палата прислушивается к проблемам такси. Назначение минимальной стоимости поездки в каждом регионе — это хорошо. Мы предоставляли документ, в котором как раз об этом говорилось. На сегодняшний день в законе прописаны только Москва, Петербург и Севастополь. Это одна из поправок, и важно, чтобы была такая, которая наделяет правом перевозчика разрабатывать тарифы согласно классу комфортности, времени суток, — сказал эксперт.

Он отметил, что нынешний закон разрабатывался таким образом, чтобы водитель брал любой заказ, в том числе и тот, что не очень выгоден:

— Мы требуем, чтобы был типовой договор, где должна быть формула, которая рассчитывает стоимость перевозки.

Кроме того, могут возникнуть изменения требований к оформлению такси: на них могут исчезнуть «шашечки», однако автомобиль должен состоять в реестре машин такси, чтобы ее водитель мог пользоваться полосами движения для общественного транспорта.

Сейчас московское такси перевозит за сутки 1 миллион 600 тысяч пассажиров, и это число в 20 раз выше, чем показатель 2021 года.

Транспорт Такси Общественная палата РФ
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