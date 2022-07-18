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Сотрудники ГИБДД в Москве выдали почти 210 тысяч водительских удостоверений с начала года

Араз Салехов
Общество
Сотрудники ГИБДД в Москве выдали почти 210 тысяч водительских удостоверений с начала года
Фото: «Вечерняя Москва»

За первое полугодие 2022 года сотрудники ГИБДД выдали свыше 209 тысяч водительских удостоверений. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

Также в ведомстве заявили, что количество регистрационных действий с транспортными средствами (постановка, снятие, внесение изменений в учетные данные — прим. «ВМ») составило почти 436 тысяч.

— С начала года среднее время ожидания граждан в очереди при получении госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы составило менее 9,5 минуты при целевом показателе не более 15 минут, — резюмировали в ведомстве.

При этом сотрудники ГИБДД с начала текущего года выявили почти 35 тысяч нарушений правил перевозки детей. В ведомстве напомнили, что соблюдение правил перевозки детей позволит сохранить жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

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