Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю

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В течение рабочей недели в Москве пройдут дожди разной интенсивности. Об этом сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в понедельник, 18 июля.

— В среднем вторая половина июля — это самое теплое время в году. Но в этом сезоне события будут развиваться по-другому. Над областями Центральной России формируется устойчивая область низкого давления. Она обусловит неустойчивую и прохладную погоду на этой неделе, — отметил он.

По словам специалиста, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы. При этом в конце недели в столице значительно потеплеет. Так, в пятницу, 22 июля, температура воздуха составит плюс 25 градусов, в субботу — 27, а в воскресенье — 29, передает телеканал «Москва 24».

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на этой неделе. По его словам самым холодным днем станет среда, 20 июля, когда в городе температура днем будет составлять 20 градусов, а в области — 21. В четверг, 21 июля, потеплеет, но также будут дожди.