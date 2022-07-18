Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В течение рабочей недели в Москве пройдут дожди разной интенсивности. Об этом сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в понедельник, 18 июля.

— В среднем вторая половина июля — это самое теплое время в году. Но в этом сезоне события будут развиваться по-другому. Над областями Центральной России формируется устойчивая область низкого давления. Она обусловит неустойчивую и прохладную погоду на этой неделе, — отметил он.

По словам специалиста, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы. При этом в конце недели в столице значительно потеплеет. Так, в пятницу, 22 июля, температура воздуха составит плюс 25 градусов, в субботу — 27, а в воскресенье — 29, передает телеканал «Москва 24».

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на этой неделе. По его словам самым холодным днем станет среда, 20 июля, когда в городе температура днем будет составлять 20 градусов, а в области — 21. В четверг, 21 июля, потеплеет, но также будут дожди.

Лето Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте