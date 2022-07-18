Число ДТП с участием такси снизилось в Москве с начала года

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии. Кроме того, на 44 процента снизилось число погибших в такси. Если в 2021 году погибло 23 человека, то в этом — 13.

— Транспортный комплекс Москвы ведет ежедневный контроль за работой таксомоторных перевозчиков. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и отсеять недобросовестных водителей с недостаточным стажем работы, иностранными правами, нарушают ПДД и другие требования закона к такси, — подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Также в Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что популярность такси неизменно растет.

До этого стало известно о снижении числа аварий в Москве с участием автомобилей каршеринга. Так, с начала года в столице зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 12 процентов меньше аналогичного показателя прошлого года.