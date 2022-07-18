Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число ДТП с участием такси снизилось в Москве с начала года

Лейла Алиева
Город
Число ДТП с участием такси снизилось в Москве с начала года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии. Кроме того, на 44 процента снизилось число погибших в такси. Если в 2021 году погибло 23 человека, то в этом — 13.

— Транспортный комплекс Москвы ведет ежедневный контроль за работой таксомоторных перевозчиков. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и отсеять недобросовестных водителей с недостаточным стажем работы, иностранными правами, нарушают ПДД и другие требования закона к такси, — подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Также в Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что популярность такси неизменно растет.

До этого стало известно о снижении числа аварий в Москве с участием автомобилей каршеринга. Так, с начала года в столице зарегистрировали 169 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 12 процентов меньше аналогичного показателя прошлого года.

Транспорт Такси ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте