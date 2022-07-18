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Юный москвич похитил у пенсионера четыре тысячи рублей

Араз Салехов
Происшествия
Юный москвич похитил у пенсионера четыре тысячи рублей
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали москвича, похитившего у пенсионера четыре тысячи рублей. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным следствия, грабитель увидел на одной из лавок сидящего пенсионера, пересчитавшего денежные средства. Злоумышленник подошел к нему, выхватил деньги и попытался убежать. Однако потерпевший успел взять за руку мужчину. Это в свою очередь привело к потасовке между ними. Тем не менее, молодой человек сумел вырваться и скрыться в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила четыре тысячи рублей. Инцидент произошел улице Миклухо-Маклая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний москвич. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В пятницу, 15 июля, уборщица столичного аэропорта Домодедово украла у пассажирки чехол с одеждой на сумму свыше 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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