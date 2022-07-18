Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главы министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России на плановой встрече в Брюсселе. Он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. Об этом в понедельник, 18 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей, — пояснил Сийярто.

Также он отметил, что «несмотря на усилия некоторых государств — членов ЕС», в новый пакет не вошли санкции против Газпромбанка. Через него проходят платежи за поставки российского газа в Европу.

В новый пакет санкций против РФ, согласованный главами МИД ЕС в Брюсселе, включены 48 физических лиц, в том числе один из вице-премьеров и региональные политики. Помимо этого, туда вошли девять организаций.

Санкции против России включают ограничения на государственные закупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, сообщает венгерское издание MTI.

Недавно Кремль назвал введение странами Запада санкций ценой суверенитета России и Ирана.