Песков назвал введение санкций платой России и Ирана за свой суверенитет

Фото: Администрация президента РФ

Введение странами Запада санкций является ценой для суверенитета России и Ирана. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что еще во времена Советского союза некоторые страны вводили различные ограничения. По его словам, их общее количество исчисляется тысячами.

Кроме того, Песков напомнил о пословице, которая характеризует нынешнюю ситуацию. Она звучит так: «Все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», передает РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что последствия санкций против России дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. Результаты некоторых мер, считает он, можно наблюдать уже сейчас, однако в полной мере они будут заметны через время.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Евросоюз с самого начала готовился к сохранению санкций на протяжении длительного времени. По его словам, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения Россией и Украиной мирного соглашения на «навязанных» российской стороной условиях.