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Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» Украине условий мира

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» Украине условий мира
Фото: bundeskanzler.de

Европейский союз с самого начала готовился к сохранению санкций на протяжении длительного времени, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения РФ и Украиной мирного соглашения на «навязанных» российской стороной условиях. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира. Для России нет иного пути по соглашению с Украиной, чем то, которое может быть принято украинцами, — заявил он.

Шольц подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину в поставках оружия, экономической, финансовой и гуманитарной сферах до тех пор, пока Киев в этом нуждается.

При этом немецкий канцлер отметил, что «мы гарантируем, что НАТО не станет стороной» конфликта.

Также он добавил, что Германии будет трудно добиться энергетической независимости от РФ, поэтому ей «понадобится выносливость». При этом власти Германии согласовали действия с работодателями и профсоюзами и одобрили финансовую помощь гражданам в размере 30 миллиардов евро, указал Шольц.

15 июля редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland заявило, что ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии.

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