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Собянин предложил создать технологический кластер по производству отечественных электромобилей

Лейла Алиева
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Собянин предложил создать технологический кластер по производству отечественных электромобилей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столице технологический кластер по производству отечественных электромобилей. Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

— Можно было бы на базе регионов создавать технологические кластеры по определенным направлениям, по тем, у которых в регионе есть кадры, опыт, технологии и ресурсы. В Москве можно было бы сделать несколько площадок, например, по созданию отечественного электромобиля, — отметил он.

Собянин также добавил, что при тесном взаимодействии с министерством промышленности и отечественными автопроизводителями можно было бы разрабатывать всю линейку компонентов. При этом в столице уже имеется опыт производства электробусов, уточняет агентство городских новостей «Москва».

12 июля в Москве прошел первый рейс «Электробуса инноваций». В течение маршрута 15 компаний презентовали свои разработки в сфере транспорта. Так, компании предложили технологические решения в сфере видеоаналитики, микромобильности, шеринга, пассажирских сервисов и так далее. По итогам презентации эксперты определили наиболее отличившиеся стартапы.

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