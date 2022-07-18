Собянин рассказал о развитии проекта по беспилотному транспорту в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проект по беспилотному транспорту приобретет осязаемые контуры до конца этого года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В настоящее время с частными инвесторами, с Минпромом начали реализовать большой проект по беспилотникам, — отметил он.

По словам Собянина, на сегодняшний день уже идет строительство около 80 тысяч квадратных метров площадей для реализации проекта беспилотного транспорта, передает ТАСС.

В феврале руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что власти Москвы поддерживают современные отечественные разработки в области беспилотников. Однако для их внедрения в городскую среду потребуется 10–15 лет.

Беспилотный транспорт в перспективе позволит решить проблему нехватки водителей общественного городского транспорта. Однако переход на такие автомобили будет плавным, из-за чего курьеры и таксисты не потеряют работу. Помимо этого, беспилотники обеспечат жителей Москвы большей транспортной мобильностью.