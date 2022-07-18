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Депутат МГД Гусева: Режим самозанятости позволит обеспечить стабильный доход специалистов разных отраслей

Лейла Алиева
Город
Депутат МГД Гусева: Режим самозанятости позволит обеспечить стабильный доход специалистов разных отраслей
Фото: duma.mos.ru

В Москве растет интерес к режиму самозанятого и программам поддержки для тех, кто хочет попробовать себя в бизнесе, что позволит обеспечить стабильный доход для специалистов разных отраслей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в понедельник, 18 июля.

По ее словам, в настоящее время на базе центра занятости населения «Моя работа» проходят тренинги и вебинары, позволяющие разобраться в тонкостях налоговых режимов, проработать бизнес-идею от задумки до воплощения, а также получить знания в маркетинге и запуске продаж.

— За последние полгода центром было проведено 230 таких мероприятий, и спрос на них только растет — в период с начала года в них приняли участие 11 тысяч москвичей, что на 60 процентов больше такого же показателя в прошлом году, — отметила Гусева.

Интерес к режиму самозанятости объясняется тем, что такой налоговый режим может использоваться в самом широком спектре отраслей благодаря простоте и удобству расчетов. Также такой формат позволяет обеспечить стабильный доход специалистов во многих сферах и профессиях — репетиторов, дизайнеров, фотографов, бухгалтеров, пишет агентство городских новостей «Москва».

Для планирующих открыть свое дело на базе центра «Моя работа» проводят 20 регулярных образовательных мероприятий. Встречи посвящены разным темам, среди которых самозанятость, профориентация в бизнесе и поиск идей, также проводятся вебинары и тренинги по организации бизнес-процессов.

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