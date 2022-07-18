Придется искать альтернативу: что будет с H&M в России

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H&M объявил о закрытии магазинов в России и распродаже товаров. О том, что случится с сетью в ближайшем будущем, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент совета Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По мнению эксперта, ситуация, подобная «Макдоналдсу», который после закрытия превратился во «Вкусно — и точка», с H&M вряд ли осуществима.

— «Макдоналдс» занимал половину рынка быстрого питания в нашей стране, и просто так остановить это дело было невозможно. Поэтому нужно было найти способ возобновить работу предприятия. В случае с H&M это не является необходимостью, — сказал Березин.

Эксперт связал это с тем, что на российском рынке одежды H&M занимает не самую ведущую позицию. В нашей стране рынок одежды огромен, и все игроки в большинстве своем равноправны. Также отмечается рост продаж одежды через интернет, что отменяет необходимость удержания сети на плаву.

— Тем, кто покупал одежду именно в H&M, придется искать альтернативу, потому что в целом предпосылок к сохранению магазина, изменив его название, нет, — добавил эксперт.

Что касается держателей акций, по словам эксперта, в предполагаемом будущем у них не должно появиться проблем.

— Этот вопрос точно не связан с остановкой деятельности H&M в России. Если у каких-то российских инвесторов есть акции зарубежных компаний, в том числе H&M, то здесь речь идет не о наличии или отсутствии магазина или предприятия в стране, в которой живет инвестор. Здесь вопрос состоит во взаимодействии с брокерами и банками, благодаря которым осуществляется деятельность, — сказал специалист.

Также Березин добавил, что если на акции не наложены санкции и эту собственность никто не хочет отнять или заблокировать, то никаких проблем в деятельности быть не должно, даже если работа магазина приостановлена в России.

Но говорить об окончательном уходе магазина с рынка в России еще рано, считает эксперт.

Кроме того, Березин прокомментировал сообщение о планируемой распродаже. По его мнению, оснований не верить в это заявление нет. Для некоторых людей появится возможность приобрести давно присмотренную вещь, а для некоторых — пополнить стратегические запасы для последующей перепродажи (из рук в руки). Также специалист отметил, что если будут объявлены большие скидки, не исключен повышенный спрос на товары.