Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Придется искать альтернативу: что будет с H&M в России

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Придется искать альтернативу: что будет с H&M в России
Фото: Unsplash

H&M объявил о закрытии магазинов в России и распродаже товаров. О том, что случится с сетью в ближайшем будущем, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент совета Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По мнению эксперта, ситуация, подобная «Макдоналдсу», который после закрытия превратился во «Вкусно — и точка», с H&M вряд ли осуществима.

— «Макдоналдс» занимал половину рынка быстрого питания в нашей стране, и просто так остановить это дело было невозможно. Поэтому нужно было найти способ возобновить работу предприятия. В случае с H&M это не является необходимостью, — сказал Березин.

Эксперт связал это с тем, что на российском рынке одежды H&M занимает не самую ведущую позицию. В нашей стране рынок одежды огромен, и все игроки в большинстве своем равноправны. Также отмечается рост продаж одежды через интернет, что отменяет необходимость удержания сети на плаву.

— Тем, кто покупал одежду именно в H&M, придется искать альтернативу, потому что в целом предпосылок к сохранению магазина, изменив его название, нет, — добавил эксперт.

Что касается держателей акций, по словам эксперта, в предполагаемом будущем у них не должно появиться проблем.

— Этот вопрос точно не связан с остановкой деятельности H&M в России. Если у каких-то российских инвесторов есть акции зарубежных компаний, в том числе H&M, то здесь речь идет не о наличии или отсутствии магазина или предприятия в стране, в которой живет инвестор. Здесь вопрос состоит во взаимодействии с брокерами и банками, благодаря которым осуществляется деятельность, — сказал специалист.

Также Березин добавил, что если на акции не наложены санкции и эту собственность никто не хочет отнять или заблокировать, то никаких проблем в деятельности быть не должно, даже если работа магазина приостановлена в России.

Но говорить об окончательном уходе магазина с рынка в России еще рано, считает эксперт.

Кроме того, Березин прокомментировал сообщение о планируемой распродаже. По его мнению, оснований не верить в это заявление нет. Для некоторых людей появится возможность приобрести давно присмотренную вещь, а для некоторых — пополнить стратегические запасы для последующей перепродажи (из рук в руки). Также специалист отметил, что если будут объявлены большие скидки, не исключен повышенный спрос на товары.

Политика Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте