Двух наркоторговцев задержали на юго-западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

В столице задержали двух мужчин на улице Каховке, подозреваемых в обороте наркотических средства. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, двое молодых людей, увидев сотрудников МВД, попытались убежать от них. Полицейские догнали нарушителей и обнаружили у них 12 свертков с неизвестным веществом.

Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — героин массой 11,6 грамма, а задержанные признались, что планировали сбыть наркотики.

Изъятый мобильный телефон, найденный у злоумышленников, позволил обнаружить еще восемь свертков на территории столичного района Зюзино.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В столице задержали пассажира такси с пакетом, в котором находились наркотики. Полицейские в ходе досмотра обнаружили неизвестное вещество. Проведенная экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану массой 188,3 грамма.