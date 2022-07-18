Новый пакет санкций: как запрет на торговлю золотом отразится на России

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Запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения будет иметь минимальные последствия для российской экономики. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

— Евросоюз старается постепенно прижимать российскую экономику. Поскольку наша страна продает золото, то решили ударить по этому сектору. Также товары двойного назначения тоже решили включить в этот список. К ним относятся станки и различные приборы, которые теоретически могут использоваться для создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки, — рассказал он.

Эксперт уверен, что новые санкции негативно отразятся на экономике европейских стран.

— Отмечу, что эти санкции негативно отразятся и на самом Евросоюзе. Однако не стоит преувеличивать значение антироссийских санкций на европейскую экономику. Также не стоит питать иллюзий на их отмену из-за того, что Евросоюз страдает от их негативных последствий. Россия должна сама решить свои экономические проблемы, а не ждать снисхождения, — подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» подытожил, что новый пакет санкций не будет иметь большого негативного влияния на экономику России.

— Тем не менее запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения не будет иметь сильного негативного влияния на российскую экономику. Основные санкции, которые были введены, мы смогли выдержать. А этот момент равен одному проценту ущерба от действий Европы против нашей страны, — сказал Марков.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России на плановой встрече в Брюсселе. Он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. Туда включены 48 физических лиц, в том числе один из вице-премьеров и региональные политики.

Помимо этого, в новый пакет вошли девять организаций. Санкции против России включают ограничения на государственные закупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, сообщает венгерское издание MTI.