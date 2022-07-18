Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый пакет санкций: как запрет на торговлю золотом отразится на России

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Новый пакет санкций: как запрет на торговлю золотом отразится на России
Фото: depositphotos

Запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения будет иметь минимальные последствия для российской экономики. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

— Евросоюз старается постепенно прижимать российскую экономику. Поскольку наша страна продает золото, то решили ударить по этому сектору. Также товары двойного назначения тоже решили включить в этот список. К ним относятся станки и различные приборы, которые теоретически могут использоваться для создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки, — рассказал он.

Эксперт уверен, что новые санкции негативно отразятся на экономике европейских стран.

— Отмечу, что эти санкции негативно отразятся и на самом Евросоюзе. Однако не стоит преувеличивать значение антироссийских санкций на европейскую экономику. Также не стоит питать иллюзий на их отмену из-за того, что Евросоюз страдает от их негативных последствий. Россия должна сама решить свои экономические проблемы, а не ждать снисхождения, — подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» подытожил, что новый пакет санкций не будет иметь большого негативного влияния на экономику России.

— Тем не менее запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения не будет иметь сильного негативного влияния на российскую экономику. Основные санкции, которые были введены, мы смогли выдержать. А этот момент равен одному проценту ущерба от действий Европы против нашей страны, — сказал Марков.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против России на плановой встрече в Брюсселе. Он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. Туда включены 48 физических лиц, в том числе один из вице-премьеров и региональные политики.

Помимо этого, в новый пакет вошли девять организаций. Санкции против России включают ограничения на государственные закупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, сообщает венгерское издание MTI.

Экономика Евросоюз (ЕС) Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте