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Крис Эванс признался, что активно ищет спутницу жизни

Лейла Алиева
Общество
Крис Эванс признался, что активно ищет спутницу жизни
Фото: Zuma\TASS

Актер Крис Эванс признался, что находится в активном поиске.

Перед выходом кинопремьеры «Серый человек» Эванса спросили, ищет ли он что-то в своей жизни с особой одержимостью, как главный герой фильма.

— Я дам вам хороший ответ. Возможно, я сфокусирован на том, чтобы найти партнера, с которым мне бы хотелось прожить жизнь, — подчеркнул он.

По словам звезды, все свое время он проводит на съемках и доволен этим. Однако, по мнению актера, для того, чтобы найти подходящую спутницу, необходимо также прилагать немало усилий.

При этом несмотря на то, что Эвансу приписывали множество романов — с Джессикой Билл, Минкой Келли и Дженни Слейт, он никогда не был женат официально, пишет РИА Новости.

Также стало известно, что история любви голливудских знаменитостей — актрисы и певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека — через 20 лет после первой помолвки наконец-то закончилась свадьбой. Влюбленные тайно поженилась в субботу, 16 июля. Они должны были пожениться в сентябре 2003 года, но отменили свадьбу.

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