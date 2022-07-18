Главой округа Дзержинский избрали Владимира Шелухина

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Городской округ Дзержинский возглавил Владимир Шелухин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной политики Московской области в понедельник, 18 июля.

Уточняется, что Шелухина избрали главой муниципального образования на заседании совета депутатов, которое состоялось 18 июля.

В пресс-службе отметили, что, согласно действующему законодательству, глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из кандидатов, которых представляет комиссия по результатам конкурса.

Шелухин в последние месяцы исполнял полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области, уточняется на сайте управления.

До этого стало известно, что партия «Новые люди» в ходе общего собрания регионального отделения объявила о выдвижении 580 кандидатов на муниципальные выборы в 125 московских округах, где голосование пройдет в сентябре 2022 года. Партия «Единая Россия» отправится на муниципальные выборы с программой из 47 тысяч наказов москвичей. Секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что для муниципальных кандидатов уже разработан широкий перечень мероприятий.