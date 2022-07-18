Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 130 тысяч раз пассажиры поездов ЦППК перевезли велосипеды с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 130 тысяч раз пассажиры поездов ЦППК перевезли велосипеды с начала года
Фото: пресс-служба ЦППК

С начала этого года пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли велосипеды более 131 тысячи раз. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 18 июля.

— Это почти на 14 тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Максимальное количество велосипедов перевезено в июне: более 47 тысяч, — отмечается в сообщении.

Чаще всего транспорт перевозили на Ярославском направления Московской железной дороги (МЖД) — 31 тысячи поездок, на втором месте Казанское направление, где более 22 тысяч раз москвичи перевозили велосипеды, далее — Савеловское, Павелецкое и Курское (по 12 тысяч каждое).

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что для провоза велосипеда необходимо оформить билет в кассе или автомате. При этом с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 он будет бесплатным. Однако если дальность пути составляет до 100 километров, то за провоз двухколесного транспорта нужно будет заплатить 60 рублей, а за более чем 100 километров — 120 рублей, говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе ЦППК рассказали о том, какие вещи оставляли пассажиры в поездах за второй квартал 2022 года. Так, с апреля по июнь в поездах ЦППК были обнаружены контейнер с семенами тыквы, современный ноутбук и 300 000 рублей в одной сумке, чемодан с полным комплектом вещей для отпуска и рыцарский щит.

Транспорт Велосипеды ЦППК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте