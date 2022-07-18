Более 130 тысяч раз пассажиры поездов ЦППК перевезли велосипеды с начала года

Фото: пресс-служба ЦППК

С начала этого года пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли велосипеды более 131 тысячи раз. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 18 июля.

— Это почти на 14 тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Максимальное количество велосипедов перевезено в июне: более 47 тысяч, — отмечается в сообщении.

Чаще всего транспорт перевозили на Ярославском направления Московской железной дороги (МЖД) — 31 тысячи поездок, на втором месте Казанское направление, где более 22 тысяч раз москвичи перевозили велосипеды, далее — Савеловское, Павелецкое и Курское (по 12 тысяч каждое).

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что для провоза велосипеда необходимо оформить билет в кассе или автомате. При этом с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 он будет бесплатным. Однако если дальность пути составляет до 100 километров, то за провоз двухколесного транспорта нужно будет заплатить 60 рублей, а за более чем 100 километров — 120 рублей, говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе ЦППК рассказали о том, какие вещи оставляли пассажиры в поездах за второй квартал 2022 года. Так, с апреля по июнь в поездах ЦППК были обнаружены контейнер с семенами тыквы, современный ноутбук и 300 000 рублей в одной сумке, чемодан с полным комплектом вещей для отпуска и рыцарский щит.