Росреестр Москвы сообщил об увеличении числа принятых онлайн-заявлений

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В период с января по июль текущего года Росреестр по Москве зарегистрировал 298 422 онлайн-заявления, что на 21 процент превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в июне этого года столичный Росреестр принял 47 843 электронных заявления, что на 26 процентов больше, чем месяцем ранее, когда число заявлений составило 37 902 и на четыре процента меньше, чем в июне 2021 года (49 647).

Всего с начала года было зарегистрировано 415 547 онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет. Это на 33 процента больше, чем в январе-июне прошлого года (312 650).

— По результатам первых шести месяцев 2022 года наибольшее число принятых Росреестром по Москве заявлений в электронном виде поступило от органов власти — 39 процентов, от физических лиц 38 процентов и от юридических лиц — 23 процента. При этом 29 процентов из них подано в Управление нотариусами, — отметил руководитель Управления столичного Росреестра Игорь Майданов.

До этого москвичам рассказали, как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Отмечается, что при соблюдении требований законодательства России получить сведения из ЕГРН в Москве можно с помощью центров госуслуг «Мои документы» и по запросу в адрес столичного филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».