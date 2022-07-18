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Приезжий украл мобильный телефон на юго-западе Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Приезжий украл мобильный телефон на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, злоумышленник обнаружил лежащий возле одного из домов на Ленинском проспекте телефон. Убедившись, что хозяина телефона нет поблизости, он забрал его и скрылся.

Однако вскоре он был найден и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Вором оказался 25-летний приезжий. Похищенный им телефон сотрудники полиции вернули, а в отношении самого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Также стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих посетителю банка. По данным ведомства, мужчина, находясь в помещении финансово-кредитной организации, во время обслуживания обнаружил в ячейке для передачи наличных кассиру оставленные кем-то 500 тысяч рублей.

Задержания Телефоны Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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