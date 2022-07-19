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Терапевт Ярцева развеяла популярный миф о влиянии мяса на уровень холестерина

Иссалина Аюпова

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Терапевт Ярцева развеяла популярный миф о влиянии мяса на уровень холестерина
Фото: Pexels

Питаться полусырыми стейками из мяса не вредно. С точки зрения нормализации уровня холестерина и сохранения питательных веществ в продукте это даже полезно. Причем чем сырее мясо, тем лучше. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

— Необходимо употреблять красное мясо не более трех раз в неделю. Этого количества человеку достаточно, чтобы закрыть потребность организма в железе, белках, — заявила врач.

Помимо прочего, как отметила терапевт, если употреблять мясо с растительной пищей, а не с хлебом и сладкими соусами, тогда оно не должно провоцировать повышение уровня холестерина.

— Людям с повышенным уровнем холестерина не рекомендовано есть сильно обжаренное и жирное мясо, — добавила Ярцева.

Врач также рассказала, что повышенный уровень холестерина может стать причиной смертельно опасных болезней. Так, по словам медика, у людей с заболеваниями, из-за которых повреждаются сосудистые стенки организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта.

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