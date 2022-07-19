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Медведь за сутки растерзал трех жителей деревни в Индии

Юлия Курганова
В мире
Медведь за сутки растерзал трех жителей деревни в Индии
Фото: pexels.com / Rasmus Svinding

Медведь в Индии за сутки убил мужчину, который собирал хворост, и его родных, отправившихся на поиски погибшего. Об этом сообщается в издании The Times of India.

Инцидент случился 17 июня в округе Нуапада на западе штата Одиша. Житель деревни Самарсингх Ратан Маджи днем пошел в лес, но вечером домой так и не вернулся. Трое членов его семьи и односельчанин отправились на поиски мужчины.

Когда они шли по лесу, то на них внезапно напал медведь. Два человека смогли быстро забраться на деревья и спастись, однако с двумя другими медведь расправился на месте. Предполагается, что этот тот же хищник, который убил Маджи.

В Департаменте лесного хозяйства Индии сообщили, что семьи погибших получат по 400 тысяч рупий.

В июне медведь попытался напасть на жительницу Красноярского края Таисию, но она смогла прогнать его уговорами и рыком. Женщина рассказала о подробностях происшествия.

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