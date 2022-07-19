Юрист порекомендовал проверять биографию прежних владельцев при покупке жилья

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покупая квартиру, нужно узнать биографию прежних владельцев, чтобы позже не пришлось лишиться жилья. Данные в выписке из Росреестра содержат не всю необходимую информацию. Как восполнить пробел, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

— Необходимо проверить и другие открытые источники информации. Если вы приобретаете квартиру по договору долевого участия, то первое, куда вы должны посмотреть — это Единая информационная система жилищного строительства, — пояснил он.

Застройщика можно найти на сайте наш.дом.рф — там будут все данные о нем и его объектах. Особо стоит обратить внимание на количество его судебных споров с физическими лицами, так как существует риск тоже принять в них участие.

Продавцов вторичного жилья необходимо проверить на судимость, наличие долгов и вменяемость, сообщает агентство «Прайм».

Цены на квартиры будут снижаться еще полтора года. В Москве впервые с 2015 года начали падать цены на жилье. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за июнь упала на 1,8 тысячи рублей.