Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист порекомендовал проверять биографию прежних владельцев при покупке жилья

Юлия Курганова
Общество
Юрист порекомендовал проверять биографию прежних владельцев при покупке жилья
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покупая квартиру, нужно узнать биографию прежних владельцев, чтобы позже не пришлось лишиться жилья. Данные в выписке из Росреестра содержат не всю необходимую информацию. Как восполнить пробел, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

— Необходимо проверить и другие открытые источники информации. Если вы приобретаете квартиру по договору долевого участия, то первое, куда вы должны посмотреть — это Единая информационная система жилищного строительства, — пояснил он.

Застройщика можно найти на сайте наш.дом.рф — там будут все данные о нем и его объектах. Особо стоит обратить внимание на количество его судебных споров с физическими лицами, так как существует риск тоже принять в них участие.

Продавцов вторичного жилья необходимо проверить на судимость, наличие долгов и вменяемость, сообщает агентство «Прайм».

Цены на квартиры будут снижаться еще полтора года. В Москве впервые с 2015 года начали падать цены на жилье. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за июнь упала на 1,8 тысячи рублей.

Жилье риск покупка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте