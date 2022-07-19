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Генпрокуратура ДНР опровергла версию взрыва в драмтеатре в Мариуполе

Юлия Курганова

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Генпрокуратура ДНР опровергла версию взрыва в драмтеатре в Мариуполе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте 2022 года произошел внутри здания, а утверждения об авиаударе, который произвели российские военные, являются фейком. Об этом сообщил начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

— Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драмтеатра произошел внутри. При разборе завалов в здании театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы или каких-либо других боеприпасов, — заявил он.

Куцурубенко отметил, что утверждения украинских властей и Европы о том, что российские войска нанесли по театру авиаудар, являются ложью.

— Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства, — добавил начальник управления.

По его словам, в уголовном деле имеются показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные в военной форме занесли в здание какие-то ящики. Следствие предполагает, что они и сдетонировали, передает РИА Новости.

16 марта Минобороны России отвергло обвинения Киева в нанесении авиаудара по театру в Мариуполе. В ведомстве заявили, что Россия не виновата в уничтожении мариупольского театра: это была провокация. Также в министерстве подчеркнули, что беженцы из Мариуполя рассказывали об удержании мирных жителей бойцами «Азова» в театре.

В марте посольство России в Соединенных Штатах призвало прекратить врать по поводу авиаудара по Мариуполю. В дипмиссии напомнили, что боевики националистического батальона «Азов» удерживали в здании театра гражданских лиц в качестве заложников, о чем свидетельствуют показания беженцев.

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