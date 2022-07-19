Более 500 тысяч осветительных приборов установлено в рамках капремонта в Москве

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В рамках столичной программы капремонта многоквартирных домов было установлено около 500 тысяч энергоэффективных осветительных приборов. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Современные светильники, которые устанавливаются в жилых домах столицы в рамках капремонта, имеют ряд преимуществ. Первое, конечно, энергоэффективность. Они потребляют значительно меньшее количество энергии и оснащены оптико-акустическими датчиками, которые реагируют на движение, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы специалисты устанавливают аварийные группы освещения, которые продолжают работать, даже если дом обесточен. Их основными задачами являются сопровождение пути эвакуации и освещение главной пожарной лестницы.

Второе преимущество — надежность. Так, существуют нормы по степени защиты светильника или его IP. Для лампочек, которые устанавливаются в рамках капитального ремонта, эта степень защиты не должна быть ниже 47 IP, где первая цифра означает защиту от пыли, а вторая — от влаги.

До этого стало известно, что осенью в Таганском районе специалисты завершат работы по капитальному ремонту жилого дома конца XIX века. На финальном этапе планируется обновить штукатурный слой и окрасить фасад здания.