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В Германии предрекли ЕС «мегакризис» из-за антироссийской политики

Георгий Соланович
В мире
В Германии предрекли ЕС «мегакризис» из-за антироссийской политики
Фото: Depositphotos

Антироссийские санкции и провальная внутренняя политика европейских стран привели к тому, что ЕС идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями. Об этом заявил немецкий журналист Эрик Бонзе во вторник, 19 июля.

По его словам, обстановка в Европе стала накаляться еще до начала операции на Украине. Так, в регионе выросла инфляция, ситуация в сфере энергетики также осложнялась, при этом страны — участницы ЕС не смогли договориться о совместных действиях, а Европейский центральный банк «сунул голову в песок», считает он.

При этом, добавил журналист, в отношении России ввели санкции, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Однако риски и побочные эффекты мер, по его мнению, были проигнорированы ЕС.

Он напомнил, что, согласно ожиданиям ЕК, инфляция в ЕС в этом году достигнет исторического максимума в 7,6 процента, а экономика еврозоны вырастет всего на 2,6 процента. Евро при этом стоит чуть выше доллара, что означает близость рецессии в регионе.

Бонзе добавил, что сейчас перед лицом Европы встал и газовый кризис, с которым ЕК также не может справиться. Последствия грядущего «мегакризиса» нельзя предугадать, резюмировал эксперт.

На данный момент уже «лихорадит» Италию, Францию, Германию, Бельгию и Нидерланды, а Брюссель до сих пор отказывается «признавать назревающий кризис», передает слова Бонзе РИА Новости.

19 июля аналитики Rystad Energy заявили, что из-за аномально жаркой погоды европейские страны столкнутся с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось.

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