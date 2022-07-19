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Аналитики предрекли Европе энергетический «шторм» и хаос из-за жары

Юлия Курганова
В мире
Аналитики предрекли Европе энергетический «шторм» и хаос из-за жары
Фото: shutterstock

Из-за аномально жаркой погоды европейские страны столкнутся с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

В компании Maxar утверждают, что температура в некоторых частях Франции и Великобритании может достигнуть рекордных уровней в начале текущей недели. Это увеличит спрос на охлаждение и приведет к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Аналитики считают, что такое повышение температуры помешает Европе восстановить запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ в настоящее время зафиксирован ниже нормы для этого времени года.

— Наши обновленные сценарии показывают, что Европа столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, — заявили специалисты.

Очередная волна аномально жаркой погоды станет второй за последний месяц в Западной Европе.

7 июля «Вечерняя Москва» сообщала, что Европу уже накрыл энергетический кризис. Власти Австрии планируют снизить максимальную скорость на автобанах со 130 до 100 километров в час, чтобы тратить меньше дизельного топлива и покупать меньше нефти из России. В свою очередь глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал «экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».

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