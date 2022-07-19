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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 19 июля

Александр Афонин
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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 19 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 19 июля ожидается затруднение движения транспорта на ряде дорог столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Помимо этого, движение транспорта на участках 14-го, 27-го, 85-го и 90-го километров МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту, а также в Кутузовском тоннеле будет ограничено в связи с проведением строительных работ, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что 23 июля движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре и на западе Москвы из-за проведения велогонки La Strada. Это коснется улиц Нижние Мневники и Крылатской, а также Пресненской и Краснопресненской набережных.

До этого стало известно, что с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.

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