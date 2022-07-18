Движение на нескольких участках Авиамоторной улицы ограничат с 22 июля

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С 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ. Так, движение по одной полосе будет организовано на участках от дома 12 по Авиамоторной улице до дома 15/16 по Энергетической улице, а также от дома 6 по Авиамоторной улице до дома 13 по Энергетической улице.

На участке от дома 22/18 по шоссе Энтузиастов до дома 20/17 по Авиамоторной улице проехать можно будет по одной полосе, поскольку транспорт перепустят на встречное направление, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 16 июля движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на участке. До этого стало известно, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля. Это связано с проведением строительных работ.

Также сообщалось, что специалисты обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В общей сложности планируется отремонтировать 14 участков дороги, совокупная площадь которых составляет свыше 160 тысяч квадратных метров.