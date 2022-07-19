Начата реконструкция участка газопровода в Нагатино-Садовниках

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Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова Карта всех событий

Специалисты АО «Мосгаз» приступили к реконструкции газопровода низкого и среднего давления в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Уточняется, что работы пройдут на участке протяженностью 1,3 километра от улицы Академика Миллионщикова до улицы Садовники.

Трубопровод был построен в 1969 году, однако аварий и сбоев здесь не происходило ни разу. За 50 лет функционирования стальные трубы газопровода износились, поэтому их заменят на полиэтиленовые — этот материал более пластичен и устойчив к морозам.

Все работы планируют завершить в апреле 2023 года. Поставки газа в дома жителей ЮАО не будут прерываться — к потребителям он поступает через временный газопровод, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В июне сообщалось, что с начала года в столице согласовали 67 проектов капитального ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах.