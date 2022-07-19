Глава Минфина США: Запад примет меры против нарушителей мирового экономического порядка

Фото: Unsplash

Страны Запада примут «жесткие меры» в отношении государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом сообщила глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

— Соединенные Штаты и наши союзники, такие как (Республика — прим. «ВМ») Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка, — заявила Йеллен во время своего выступления в Сеуле.

По ее словам, Запад примет «жесткие меры» против государств, нарушающих мировой экономический порядок. В пример глава американского Минфина привела санкции в отношении России.

Йеллен добавила, что «экономическая интеграция была использована Россией в качестве оружия и с большим эффектом», так как специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине привела к росту цен на энергоносители, а Европе угрожает продовольственный кризис. Глава американского Минфина призвала страны Запада объединиться в борьбе против России.

Самой действенной мерой в отношении Москвы Йеллен видит сокращение доходов РФ путем ограничения цен не нефть. При этом санкции не должны вызвать «волатильности на мировых энергетических рынках», передает ТАСС.

24 июня обозреватель Эдвард Люс заявил, что Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение конфликта на Украине. По его словам, главный обман для Вашингтона заключается в том, что мир не объединился вокруг США в вопросе изоляции России.