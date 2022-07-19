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Москвичам рассказали, чем занимаются волонтеры летом

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, чем занимаются волонтеры летом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В летний период волонтерская жизнь в Москве не замирает. Они продолжают помогать столице и участвовать в добровольческих мероприятиях. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Вместе мы разрабатываем программы по привлечению новых волонтеров, развиваем компетенции начинающих и опытных добровольцев. В 2021–2022 годах провели более 140 мероприятий для учащихся и педагогов, в которых приняли участие свыше 18,7 тысячи человек, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В июне волонтерский отряд школы «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова помогал в проведении смены в оздоровительном лагере для учащихся младших классов. А участники отряда «ДоброСовы» школы № 2053 посвятили лето помощи в детских лагерях, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля москвичам рассказали о работе «серебряных» волонтеров этим летом. В этом сезоне добровольцы старшего возраста уже подготовили ряд инициатив, среди которых различные мастер-классы и спортивные мероприятия.

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