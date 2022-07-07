Москвичам рассказали о работе «серебряных» волонтеров этим летом

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице все большую популярность у старшего поколения набирает волонтерство. На это лето «серебряные» добровольцы уже подготовили ряд инициатив. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Уже сейчас более 1,1 тысячи москвичей являются участниками «серебряного» добровольчества и вместе с «Мосволонтером» реализуют свои полезные инициативы, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Специально для добровольцев старше 55 лет «Мосволонтер» организовал проект «Серебряная поляна». В его рамках москвичи могут принять участие в различных мастер-классах и спортивных мероприятиях. Занятия проходят раз в две недели в городских парках. Присоединиться к ним можно до конца августа.

Кроме того, до конца лета будет действовать еще один проект «Мосволонтера» — «Серебряные маршруты». Для жителей столицы подготовили ряд экскурсий, которые проводят сертифицированные специалисты старшего поколения. На данный момент более 120 «серебряных» волонтеров посетили шесть маршрутов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участники проекта «Московского долголетия» могут продолжить занятия на даче. В этом им помогает онлайн-формат занятий.