Участники «Московского долголетия» могут продолжить занятия на даче

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Онлайн-формат занятий позволяет участникам проекта «Московское долголетие», которые проводят лето на даче, не прерывать занятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

— Раньше участникам «Московского долголетия» приходилось прерывать занятия и возвращаться к преподавателям только осенью. Но с 2020 года, когда в проекте появился онлайн-формат, перед ними больше не стоит выбора — дача или «Московское долголетие», — сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Самым популярным занятием среди москвичей старшего поколения остается гимнастика. Ее выбирают около 19 процентов участников проекта. Далее по популярности следуют лекции по истории, искусству и краеведению. Их посещают девять процентов москвичей. Замыкает тройку лидеров направление «Красота и стиль», которое выбирают восемь процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня стало известно, что проект «Добрый автобус» запустит промоэкскурсии для тех, кто только планирует присоединиться к «Московскому долголетию». Первая экскурсия состоится 23 июля.