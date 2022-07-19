«Наслаждаюсь свободой»: Омаров рассказал о жизни после развода с Бородиной

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Бизнесмен Курбан Омаров жил в браке с телеведущей Ксенией Бородиной шесть лет.

Однако после скандального развода предприниматель наслаждается холостяцкой жизнью и бесконечными вечеринками. По его словам, почти сразу после развода с Бородиной он стал встречаться с другой девушкой, но некоторое время спустя пара рассталась.

— Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались и теперь наконец я никому ничего не должен. Вот и наслаждаюсь свободой, которой у меня не было уже много-много лет. Всех, кто меня понимает, крепко обнимаю! Всем, кто хочет читать мне мораль, советую смотреть в свою тарелку, — приводит слова Омарова StarHit.

До этого Омаров ответил на выпад Ксении Бородиной. Знаменитость заявила, что мужьям следует запрещать общение с бывшими избранницами.

Вероятно, именно это обстоятельство — дружба Омарова с матерью его сына Омара Аллой — и послужило одной из причин развода Бородиной с отцом Теоны.

Мужчина доказал, что есть женщины, которые не имеют ничего против дружбы своих избранников с бывшими пассиями. И все при этом живут счастливо.