«Мои красавицы»: Курбан Омаров показал бывшую и нынешнюю избранниц

Фото: https://vk.com/omarovkurban

Бывший супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров ответил на ее недавний выпад. Знаменитость заявила, что мужьям следует запрещать общение с бывшими избранницами. Вероятно, именно это обстоятельство — дружба Омарова с матерью его сына Омара Аллой и послужило одной из причин развода Бородиной с отцом Теоны.

Мужчина доказал, что есть женщины, которые не имеют ничего против дружбы своих избранников с бывшими пассиями. И все при этом живут счастливо.

В микроблоге Омаров показал совместное фото двух красивых дам — брюнетки и блондинки. В первой все тут же узнали Аллу, а по поводу второй выдвинули предположение, что она может быть нынешней избранницей бизнесмена.

— Мои красавицы! Счастливый человек способен жить в гармонии с самим собой и с внешним миром, проявлять высокое качество мышления и отношения к жизни без всякого дурномыслия, недовольства, зависти и негативизма, ценить то, что имеешь и не тужить по тому, чего нет, — написал Омаров под снимком.

Фото: соцсеть

Ксения Бородина эмоционально отреагировала на высказывания бывшего мужа Курбана Омарова о ее личной жизни. Знаменитость назвала экс-супруга неблагодарным человеком и отметила, что подобным людям никогда не улыбается удача.