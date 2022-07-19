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Херсонские власти посоветовали Киеву навсегда забыть о регионе

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херсонские власти посоветовали Киеву навсегда забыть о регионе
Фото: depositphotos

Правительству Украины стоит забыть о Херсонской области как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

— Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно, — заявил Стремоусов.

По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта, передает РИА Новости.

До этого советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

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