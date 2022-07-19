Увеличилось количество поездов по маршруту «Калининград — Москва»

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Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД во вторник, 19 июля.

По данным РЖД, в настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: ежедневный «Янтарь» Москва — Калининград, Санкт-Петербург — Калининград, который отправляется четыре раза в неделю, и Адлер — Калининград, он следует через день.

— По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначили дополнительный поезд 148/147 Калининград — Москва, — говорится в сообщении компании.

Поезд будет курсировать трижды в неделю — из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября; а из Москвы — по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября. Билеты появятся в продаже в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров не будет осуществляться при следовании поездов транзитом через территорию Литвы, на данных участках предусмотрены только технические остановки. Также установлена квота мест: в одном составе могут находиться не более 250 пассажиров.

15 июля сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Выборгом могут запустить дополнительную «Ласточку», поскольку дневные электрички часто бывают переполнены.