Многофункциональный комплекс возведут в составе ТПУ «Владыкино»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты возведут многофункциональный комплекс в составе ТПУ «Владыкино». Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ТПУ «Владыкино» (СВАО) для строительства многофункционального комплекса в составе ТПУ, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что комплекс расположится на участке площадью 0,45 гектара. Инвестору предстоит построить здание в течение пяти лет. Его площадь может составить более 20 тысяч 870 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

8 июля заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что современные детский сад и школа будут построены на территории создаваемого транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» на юге столицы. По его словам, школа будет вмещать 300 учащихся, а детский сад рассчитан на 150 мест.