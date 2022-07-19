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Более 51 тысячи зданий в ТиНАО получили московские адреса

Лейла Алиева
Город
Более 51 тысячи зданий в ТиНАО получили московские адреса
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более 51 тысячи зданий получили официальные московские адреса в рамках массовой инвентаризации объектов недвижимости в ТиНАО. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов во вторник, 19 июля.

— Правительством Москвы в течение трех лет была проведена работа по масштабной проверке объектов недвижимости, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах. Результаты аэрофотосъемки сопоставлялись с информацией из различных баз данных органов исполнительной власти и оцифрованных архивов технической документации, что позволило выявить большое число фактически существующих зданий, у которых адрес либо отсутствовал, либо был присвоен некорректно, — рассказал он.

В результате инвентаризации официальный московский адрес получили 20 тысяч жилых и 31 тысяча нежилых зданий в Новой Москве. Кроме того, в ТиНАО были выявлены улицы с отсутствующим наименованием, которые также получили название. Помимо этого, были выявлены здания без оформленных должным образом прав, неучтенные и снесенные объекты недвижимости.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с 2019 по 2021 год на территории ТиНАО было адресовано более 446 тысяч объектов недвижимости.

С начала этого года в адресный реестр столицы внесли данные о 130 тысячах объектов. При этом 74,5 тысячи из них присвоено квартирам и нежилым помещениям, 28 тысяч — машино-местам.

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