Новый акселератор для экспортеров начал работу в Москве

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Программа Global Gate позволит столичным компаниям-экспортерам адаптировать стратегию вывода продуктов на глобальный рынок и выстроить новые цепочки поставок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

— С каждым предпринимателем будет работать специалист по продвижению на внешних рынках конкретного региона: Латинской Америки, стран СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки, а также Китая. Вместе с компанией он будет искать новых потенциальных клиентов и поможет подготовиться к переговорам, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что программа проводится в городе впервые. Она продлится 16 недель и будет разделена на четыре модуля. Каждый раздел посвящен различным аспектам внешнеэкономической деятельности: анализу рынка, юридическим аспектам ведения бизнеса за рубежом и так далее.

Чтобы принять участие в программе, необходимо перейти на портал Московского экспортного центра. Там надо указать свои контактные данные и сферу деятельности, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что открыт прием заявок на участие в международной программе Open БРИКС. Приглашаются технологические компании, желающие развивать бизнес на новых рынках и получившие выручку в последнем отчетном периоде.