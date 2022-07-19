Диетолог перечислила продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

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Врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова назвала продукты, которые можно есть в вечернее время без вреда для фигуры.

Как отметила эксперт, на ночь без вреда для физической формы можно есть продукты минимальной калорийности.

Идеальный вариант позднего вечернего перекуса — шампиньоны или любые другие грибы. При условии, что они проверены и куплены в хорошем магазине. Можно взять 200–300 граммов грибов, обжарить на сковородке и съесть. Такой перекус позволит надолго утолить чувство голода.

Огурцы — продукт с минимальной калорийностью, зато объемный по массе. Перед сном без ущерба для фигуры можно съесть 200–300 граммов огурцов, добавила специалист.

Помимо огурцов, на ночь можно съесть другие зеленые овощи, например, сельдерей, кабачки, передает Life.ru.

Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов — важный пункт ежедневного рациона. Об этом ранее рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова.