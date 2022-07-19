МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Гордона

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он появился в базе данных ведомства во вторник, 19 июля.

При этом основания розыска на данный момент не уточняются — Гордон разыскивается «по статье УК».

— Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК, — говорится в базе ведомства.

Фото: МВД России

21 марта СК возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ведомство установило, что он в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Под видом достоверных сообщений Гордон, как считает СК, разместил заведомо ложную информацию о бомбардировках гражданского населения армией России. Украинские СМИ, подчеркнули в ведомстве, забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона в рамках информационной войны.