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Андрей Бочкарев: Расселение около 100 домов по реновации планируется начать до конца года

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Расселение около 100 домов по реновации планируется начать до конца года
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала текущего года жители 100 домов приступили к переезду в новое жилье по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в планах расселить еще около 100 старых домов до конца года.

— Всего на данный момент в Москве по программе реновации расселяется 300 жилых зданий, в процессе переезда находится более 8,5 тысячи семей. Еще 221 дом освобожден полностью — новоселье отпраздновали более 25 тысяч семей, — рассказал Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день 202 объекта введены в эксплуатацию, из них под заселение переданы 185 новостроек. Еще 161 объект находится в стадии строительства. При этом 241 здание проектируется.

Накануне заммэра по вопросам градостроительной политики сообщил, что в новостройку по реновации на улице Веерной в Очаково-Матвеевском на западе столицы переедут 335 семей. По его словам, в новый дом переезжают жители пятиэтажек по адресам улица Веерная, дом 26, корпус 2, дом 28, корпус 2, и улица Никулинская, 22.

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