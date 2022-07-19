Диетолог Соломатина рассказала, как навсегда отказаться от фастфуда

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек, и чем заменить неполезную еду.

Врач отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Она пояснила, что фастфуд воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.

По словам эксперта, необходимо переключить центры удовольствия на другие возбудители.

— Если говорить о вкусовых ощущениях при употреблении и дальнейшем развитии зависимости от фастфуда, то стоит учитывать факт содержания в еде быстрого приготовления сахара, жиров, быстрых углеводов, усилителей вкуса. Последние напрямую раздражают центры удовольствия, — пояснила она в комментарии Nation News.

Диетолог отметила, что есть продукты, которые помогут перейти с перечисленных выше раздражителей на более полезные. Так, если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельно зернового хлеба и нежирного мяса, например, курицы. Соус можно сделать на основе томатной пасты, добавив в нее чеснок, корицу или горчицу.

Что касается сладких газированных напитков, то их можно заменить на натуральные лимонады и морсы.

Чтобы побороть постоянную тягу к фастфуду, нужно найти ему правильную альтернативу. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.