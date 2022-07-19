Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Соломатина рассказала, как навсегда отказаться от фастфуда

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина рассказала, как навсегда отказаться от фастфуда
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек, и чем заменить неполезную еду.

Врач отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Она пояснила, что фастфуд воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.

По словам эксперта, необходимо переключить центры удовольствия на другие возбудители.

— Если говорить о вкусовых ощущениях при употреблении и дальнейшем развитии зависимости от фастфуда, то стоит учитывать факт содержания в еде быстрого приготовления сахара, жиров, быстрых углеводов, усилителей вкуса. Последние напрямую раздражают центры удовольствия, — пояснила она в комментарии Nation News.

Диетолог отметила, что есть продукты, которые помогут перейти с перечисленных выше раздражителей на более полезные. Так, если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельно зернового хлеба и нежирного мяса, например, курицы. Соус можно сделать на основе томатной пасты, добавив в нее чеснок, корицу или горчицу.

Что касается сладких газированных напитков, то их можно заменить на натуральные лимонады и морсы.

Чтобы побороть постоянную тягу к фастфуду, нужно найти ему правильную альтернативу. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Правильное питание бургер вред
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте