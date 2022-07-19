Подмосковный швейный цех оказался пристанищем для мигрантов из Вьетнама

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Дзержинского Карта всех событий

В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники полиции обнаружили швейный цех, где работали и жили нелегальные мигранты. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в ходе рейда правоохранители проверили 13 граждан Республики Вьетнам по информационным базам. В отношении каждого из них составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ и за нарушение режима пребывания. Каждый был оштрафован на пять тысяч рублей и впоследствии будет выдворен из страны. Сам цех расположен по адресу улица Дзержинского.

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В отношении руководителя организации составлено 26 административных протоколов в связи с незаконным привлечением к трудовой деятельности в РФ иностранцев, сообщает сайт «МВД МЕДИА».

Также стало известно о незаконной постановке на миграционный учет в центре Москвы свыше двух тысяч иностранных граждан. Сотрудники МВД задержали 45-летнего жителя столицы и 33-летнего приезжего по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.