Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подмосковный швейный цех оказался пристанищем для мигрантов из Вьетнама

Араз Салехов
Происшествия
Подмосковный швейный цех оказался пристанищем для мигрантов из Вьетнама
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Дзержинского Карта всех событий

В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники полиции обнаружили швейный цех, где работали и жили нелегальные мигранты. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в ходе рейда правоохранители проверили 13 граждан Республики Вьетнам по информационным базам. В отношении каждого из них составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ и за нарушение режима пребывания. Каждый был оштрафован на пять тысяч рублей и впоследствии будет выдворен из страны. Сам цех расположен по адресу улица Дзержинского.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении руководителя организации составлено 26 административных протоколов в связи с незаконным привлечением к трудовой деятельности в РФ иностранцев, сообщает сайт «МВД МЕДИА».

Также стало известно о незаконной постановке на миграционный учет в центре Москвы свыше двух тысяч иностранных граждан. Сотрудники МВД задержали 45-летнего жителя столицы и 33-летнего приезжего по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Подмосковье Вьетнам Орехово-Зуево
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте