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Эксперт рассказала, как не заболеть во время отпуска

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как не заболеть во время отпуска
Фото: Pixabay

Начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Управления делами президента России Екатерина Трифонова дала советы, как сделать свой отпуск максимально безопасным.

— В первую очередь надо понимать, что отпуск ни в коем случае не снимает с нас ответственность за собственное здоровье. Нужно соблюдать правила гигиены, употреблять в пищу только промытые и термически обработанные овощи и фрукты, пить кипяченую воду, не пить ее из источников и не заглатывать ее из бассейнов, — рассказала она в комментарии МИР 24.

Специалист отметила, что покупать продукты стоит только в проверенных местах. С собой необходимо взять аптечку, в которой будут жаропонижающие препараты и сорбенты.

При появлении первых признаков недомогания стоит обратиться за медицинской помощью.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина рассказала «Вечерней Москве», какие лекарства стоит взять с собой в отпуск.

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