Центробанк РФ может ужесточить подход к малому и среднему бизнесу

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Центробанк России предложил изменить подход к отнесению предприятий к малому и среднему бизнесу (МСП). Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

— Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга, — говорится в презентации ЦБ.

Так, Банк России намеревается убрать из реестра МСП предприятия с активами и кредитной нагрузкой свыше восьми миллиардов рублей, ограничить общий объем кредитов с господдержкой до двух миллиардов рублей, а также исключить из реестра компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, в том числе уменьшить допустимую долю владения с 49 до 20 процентов.

Ограничения также касаются ЗПИФ и управляющих компаний. Помимо этого, ЦБ предложил убрать из реестра МСП финансовых посредников и отказать в господдержке МФО, пишет «Коммерсантъ».

13 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов.

Уточняется, что документы по этому проекту уже разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию. Услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.