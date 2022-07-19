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Пансионат «Парус» выставили на торги в подмосковной Рузе

Елена Самойлова
Город
Пансионат «Парус» выставили на торги в подмосковной Рузе
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, Руза Карта всех событий

Пансионат «Парус» в Рузском городском округе Московской области выставлен на столичные торги. Об этом сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, пансионат находится в удалении от транспортных магистралей и расположен среди леса на берегу Озернинского водохранилища, где оборудован яхт-клуб. Туда удобно добираться по Московскому большому кольцу с Минского и Новорижского шоссе.

— Объект будет реализован комплексно: на территории дома отдыха расположены три спальных корпуса, отапливаемый гараж, столовая, трансформаторная подстанция и другие административные здания. Общая площадь построек составляет 4,4 тысячи квадратных метров, — рассказал глава департамента.

Щербаков добавил, что основные здания комплекса оснащены необходимым оборудованием и подключены к центральным коммуникациям.

Цена объекта назначена по результатам оценки его рыночной стоимости. Подать заявку на участие в аукционе могут все желающие до 18 августа, предварительно нужно зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг». Онлайн-аукцион состоится 29 августа, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне, 18 июля, на городские торги выставили 84 места для автомобилей, которые находятся на подземной отапливаемой парковке в столичном районе Куркино.

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